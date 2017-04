Em dia de protesto contra revista íntima, SC anuncia a instalação de escâneres no sistema prisional

Segurança 03/04/2017 | 21h42 Atualizada em

No fim da tarde desta segunda-feira, horas depois de esposas, parentes e familiares de presos protestarem contra a revista íntima vexatória (realizada inclusive em crianças e bebês de fralda) em frente a unidades prisionais do Estado, o Departamento de Administração Prisional (Deap) de Santa Catarina informou, por meio de assessoria de imprensa, que começou a instalar escâneres corporais para que o procedimento de revista em dias de visita a penitenciárias e presídios seja feito de maneira mais rápida e eficiente.

Ao todo, serão instalados 12 equipamentos que atenderão 14 unidades prisionais do Estado – ou 60% dos presos de Santa Catarina. A penitenciária de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, deve receber uma unidade ainda em abril, e as instalações devem ser concluídas até o dia 11 de maio, de acordo com a assessoria.

Segundo o Deap, a demora para a compra e a instalação dos escâneres se deu porque empresas que perderam a licitação, iniciada em junho de 2016, ingressaram com recursos administrativos, negados pelo Estado, e depois com mandados de segurança.

Só no fim do ano, com as ações já julgadas, foi possível notificar a empresa ganhadora, assinar os contratos e comprar os aparelhos. Além disso, pelo fato de serem importados, foi necessário aguardar o transporte dos escâneres, com os devidos trâmites de importação.

