Eleitores de Sangão e Bom Jardim da Serra voltam às urnas neste domingo

Começaram às 8h deste domingo as eleições municipais nas duas cidades de Santa Catarina que tiveram os resultados das eleições 2016 anulados pela Justiça. Em Bom Jardim da Serra, na região serrana, e em Sangão, no Sul catarinense, cerca de 12 mil eleitores têm novamente a oportunidade de escolher os novos representantes do executivo municipal após problemas nas chapas vencedoras. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com o fechamento dos portões às 17h, o resultado deve ser divulgado perto das 19h.

Até às 11h30min, nenhuma ocorrência de boca de urna ou prisão havia sido informada pela polícia em ambas cidades. Segundo o TRE, somente em Sangão, logo no início da votação, houve uma pequena aglomeração de pessoas, que foi mas dissipada polícia, sem necessidade de registro oficial.

Com cerca de 4 mil eleitores, em Bom Jardim da Serra concorrem Pedro Luiz Ostetto (PSD) e Serginho Rodrigues de Oliveira (PTB). Já os candidatos a prefeito no município de Sangão - que conta com pouco mais de 8 mil votantes - são Dalmir Carara Cândido (PP), o Dalmir, e Herivelto de Castro Reynaldo (PMDB).



Até que os vencedores deste domingo assumam, a prefeitura de Bom Jardim da Serra é comandada pelo presidente da Câmara, Pedro Luiz Ostetto (PSD). No executivo de Sangão está Anderson de Souza (PP), presidente da Câmara Municipal.



Entenda os casos:

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Bom Jardim da Serra considerou ilegível a chapa em que a esposa do ex-prefeito, Priscila Dias, concorria como vice. Na interpretação da justiça, é vedado que um parente próximo substitua outro em um pleito municipal. O partido da candidata chegou a recorrer da decisão, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a rejeitou.

Em Sangão, o TSE negou, por unanimidade, o registro de candidatura de Castilho Silvano Vieira, por considerá-lo inelegível para o cargo, pois, caso fosse eleito, iria cumprir o terceiro mandato - situação vedada pela Constituição Federal. Castilho havia sido eleito vice-prefeito em 2008. Nos 6 meses anteriores à eleição de 2012, substituiu o prefeito por um mês. Em 2012, foi eleito prefeito e, nas últimas eleições, requereu o registro para se candidatar novamente ao cargo.

