Domingo registra instabilidade no litoral e variação de nuvens nas demais áreas de Santa Catarina

A umidade vinda do mar que segue sobre o território de Santa Catarina continuará influenciando o tempo neste domingo no Estado. Segundo a central de meteorologia da RBS, essa condição faz com que o Litoral, Sul, Vale do Itajaí, Norte e Serra tenham instabilidade e chuva ao longo do dia. Já do Oeste ao Meio-Oeste e áreas do Planalto, a previsão é de sol entre poucas nuvens.

As temperaturas ficam amenas somente nas áreas próximas do litoral e no anoitecer da Serra. Na Grande Florianópolis, conforme a previsão, as máximas não ultrapassam os 25ºC. Do Vale do Itajaí ao Norte, os termômetros podem chegar aos 29ºC à tarde.

Alerta no mar

Conforme o meteorologista Leandro Puchalski, a presença de um centro de baixa pressão faz com que o domingo tenha previsão de ondas em torno dos 2 metros na costa e mais altas no alto mar. O vento no sul do país também será mais intenso.

Veja a previsão por regiões, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 29ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 25ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 25ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 20ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 29ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 26ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 23ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Céu com algumas nuvens

MEIO OESTE: máxima de 22ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Céu com muitas nuvens

OESTE: máxima de 24ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Céu com muitas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

