Depois da vitória na última rodada, Criciúma folga nesta segunda-feira

A vitória por 3 a 1 sobre o Almirante Barroso, no domingo, em Itajaí, mantém o Criciúma motivado em busca do título do returno. O Tigre está em quarto lugar, com 11 pontos, cinco a menos do que a líder Chapecoense. Enquanto houver pontos em disputa, o Criciúma segue na briga, e por isso precisa vencer o Tubarão, no domingo que vem, no Heriberto Hülse. De folga hoje, o elenco do Tigre se reapresenta na terça-feira, às 16h, no Centro de Treinamento do bairro Cristo Redentor.

Com todos os jogos da sétima rodada no final de semana, as equipes terão mais tempo para estudar os adversários, faltando poucos jogos para o término da competição. No jogo de domingo, o ataque do Criciúma voltou a marcar e demonstrou porque é um dos mais efetivos do Catarinense. Jheimy fez dois, Douglas Moreira também marcou o dele, mas recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o Tigre no clássico do Sul do Estado.

O auxiliar técnico Raphael Bahia, que comandou o Criciúma na vitória de ontem, destacou a desenvoltura do time no gramado sintético do Estádio Camilo Mussi. O técnico Deivid cumpriu a última partida dele de suspensão, e estará no banco na próxima rodada. Ao repórter Jota Éder, da Rádio Eldorado de Criciúma, Bahia comentou sobre o jogo e as aspirações do time na competição.

— Jogamos bem demais, na verdade as equipes que jogam aqui têm muita dificuldade, a nossa equipe surpreendeu o adversário, jogamos no campo deles o tempo todo, tivemos uma excelente partida. Conseguimos construir o resultado e continuamos nossa busca até a última rodada para ser campeão — projetou o auxiliar.



