Criciúma vence o Barroso e afunda o rival no Campeonato Catarinense

O Criciúma venceu o Barroso na manhã deste domingo e praticamente sacramentou o rebaixamento da equipe de Itajaí no Campeonato Catarinense. No jogo disputado no gramado sintético do estádio Camilo Mussi, o Barroso não conseguiu fazer valer o mando de campo e foi derrotado por 3 a 1.

O reslutado deixa o time de Itajaí na lanterna da classificação geral, com apenas nove pontos conquistados. Com apenas mais três rodadas pela frente, o time precisaria vencer todos e torcer por tropeços de adversários para evitar a queda à segunda divisão.

Já o Criciúma tenta manter o foco em busca do título do segundo turno, o que ainda está distante da equipe carvoeira. O triunfo levou o time aos 11 pontos no returno - cinco atrás da líder Chapecoense, que neste sábado venceu o Figueirense por 2 a 0.

O jogo

O Tigre iniciou a disputa pressionando e não demorou para largar na frente do placar. Aos 15 minutos, Marlon cruzou e Jheimy desviou de cabeça para abrir o marcador.

Na segunda etapa, o atacante voltou a balançar a rede, aos 22 minutos, após boa jogada tramada por Caio Rangel e João Henrique.

Van Basty chegou a descontar três minutos depois, mas Douglas Moreira, em cobrança de falta, decretou o triunfo dos comandados de Deivid.

Na próxima rodada, o Criciúma tenta manter a boa sequência diante do Tubarão, no domingo, às 18h30min, no Estádio Heriberto Hülse. Já o Barroso, que respira por aparelhos, recebe o Brusque, às 16h de domingo, no Estádio Camilo Mussi.

Ficha técnica

Almirante Barroso (1)

Rodolfo, Nei, Lucena, Robenval e Eduardo (Bruno Meurer); Fábio Buru, Rosinei (Van Basty), Diogo Dolem, Almir Dias (Pedro Hulk) e Anderson Safira; Schwenck.

Técnico: Renê Marques

Criciúma (3)

Luiz, Diogo Mateus, Raphael Silva, Diego Giaretta, Marlon, Barreto, Douglas Moreira, Ricardinho, Caíque Valdívia, Jheimy (Adalgiso Pitbull), Silvinho (Caio Rangel).

Técnico: Deivid

Gols: Jheimy (C), aos 15 minutos do 1º tempo. Jheimy (C), aos 22; Van Basty (AB), aos 25; e Douglas Moreira (C), aos 38 minutos do 2º tempo.

Arbitragem: Cinésio Mendes Júnior, auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Neuza Inês Back

Cartões amarelos: Van Basty, Anderson Safira (Barroso); Douglas Moreira, Barreto, Marlon (Criciúma)

Local: Estádio Camilo Mussi, em Itajaí.

