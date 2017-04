Ciclista morre após ser atropelada em Araquari na noite desta sexta-feira

Norte de SC 01/04/2017 | 07h58 Atualizada em

Por volta das 23h45min desta sexta-feira uma ciclista foi atropelada por uma van na BR-101, em Araquari, no Norte de SC. A ocorrência foi registrada no km 170,7. A mulher de 23 anos, que conduzia a bicicleta, chegou a ser resgatada com vida, mas morreu a caminho do hospital.

O motorista da van saiu ileso. O veículo tem placas de Araquari. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão frontal, porém não informaram as circunstâncias do acidente.

