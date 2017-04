Chapecó está pronta para retribuir o carinho aos colombianos

Recopa 03/04/2017 | 07h02 Atualizada em

Desde a semana passada Chapecó está se preparando para receber o Atlético Nacional, da Colômbia, equipe que a Chapecoense enfrentaria na final da Sul-americana quando teve o acidente aéreo, em novembro do ano passado. O Atlético, que já era campeão da Libertadores, abriu mão do título e agora os dois times vão se enfrentar pela Recopa, que reúne os campeões das duas competições intercontinentais. O primeiro jogo é nesta terça-feira, às 19h15min, na Arena Condá.



A intenção é retribuir a solidariedade que a Chapecoense recebeu do povo colombiano, especialmente da torcida do Nacional. Haverá homenagens já na chegada da delegação, nesta segunda-feira. E na terça-feira, dia do jogo, haverá uma intensa programação. Tanto que o prefeito Luciano Buligon decretou ponto facultativo na prefeitura durante a tarde. Algumas escolas particulares também vão terminar mais cedo as aulas.

- Queremos retribuir a solidariedade que recebemos – disse o prefeito.

A Chapecoense contratou Edson Erdmann, responsável pelo Natal Luz de Gramado, reinauguração do Beira-Rio e acendimento da pira dos Jogos Olímpicos, para organizar as homenagens.

O tema da homenagem será #PraSempreChape. Uma coreografia para a música Dias Especial, de Duca Leindecker, está sendo ensaiada desde a semana passada e compartilhada nas redes sociais. Os torcedores além da camisa da Chapecoense devem usar uma camisa branca para a coreografia no estádio.

- Será uma grande homenagem ao povo de Medellín pela mão que nos estenderam e essa música diz muito sobre a Chapecoense, no final também teremos um show de fogos e uma conexão com nossos anjos de chuteira - adiantou Erdmann.

Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

Segunda-feira

13h45- Chegada da delegação do Atlético Nacional no aeroporto Serafim Enoss Bertaso. Haverá banho da aeronave pelos dois caminhões de bombeiros. Nas chegada os jogadores devem receber medalhas de agradecimento com os dizeres Atlético Nacional campeão mundial de solidariedade. Eles vão passar por um corredor de bandeiras enquanto a banda da Polícia Militar vai tocar.

14h-Carreata com a delegação do Atlético Nacional até hotel Mogano Premium. Pessoas podem levar bandeiras e acenar no trajeto.

14h30- No hotel cada integrante da delegação vai receber um Desbravador de Cristal e uma carta de agradecimento assinada pelo prefeito Luciano Buligon.

17h15- Chapecoense treina no Centro de Treinamentos da Água Amarela.O prefeito de Medellín, Frederico Gutiérrez Zuluaga ainda deve visitar o local onde ficará o Parque Medellín e a Aurora Alimentos.

18h- Atlético Nacional treina na Arena Condá, com portões fechados.19h- Homenagem na Câmara de Vereadores ao prefeito de Medellín, Frederico Gutiérrez Zuluaga

Terça-feira

14h30- Lançamento da pedra fundamental do Parque Medellín, no loteamento Avenida, com a presença do prefeito de Medellín, Frederico Gutiérrez Zuluaga

14h30 –Fanfest- Concentração na Praça Coronel Bertaso com show com a banda Mister Magoo, DJs, telão, e ensaio da música Dia Especial.

17h10- Caminhada- Trio Elétrico conduz a torcida em caminhada da Praça Coronel Bertaso até a Arena Condá.

17h30- Abraço na Arena Condá – Torcedores vão se dar as mãos e abraçar o palco de jogo.

18h15- Show de Agradecimento – Homenagem à solidariedade recebida pela Chapecoense, em especial aos torcedores do Nacional de Medellín. Será executada a música Dia Especial pelo seu compositor, Duca Leindecker, ex-Cidadão Quem. Neste momento haverá uma coreografia nas arquibancadas com os torcedores vestindo branco. Será apresentada uma cápsula do tempo que vai receber cartas dos torcedores dos dois times e ficará no parque Medellín, construído em Chapecó, para ser aberta daqui a 43 anos.

19h15- Inicia a partida entre Chapecoense e Atlético Nacional

20h- Depoimentos de personalidades que serão exibidos no intervalo, entre eles Zico e Denílson.

21h- Show de fotos de artifício e abraços entre torcedores e jogadores dos dois times, além de uma narração de gol do jornalista Rafael Henzel, um dos sobreviventes da tragédia com o avião da LaMia.



Leia outras notícias da Chapecoense

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense

Definidas as datas da Recopa Sul-Americana, entre Chape e Atlético Nacional