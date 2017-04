Bandidos explodem cofres em agências bancárias e incendeiam veículos no Vale do Itajaí

Pouso Redondo 01/04/2017 | 10h04 Atualizada em

Criminosos explodiram cofres em duas agências bancárias e atearam fogo em um ônibus e um carro durante a madrugada deste sábado, em Pouso Redondo, no Vale do Itajaí. Segundo informações do Corpo de Bombeiros da cidade, ninguém ficou ferido.

Por volta das 3h da madrugada deste sábado, o Corpo de Bombeiros foi acionado porque cofres da agência da Caixa Econômica Federal e do Bradesco foram explodidos. No Bradesco, havia bastante fumaça, porém as chamas foram controladas pelos bombeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quase que simultaneamente dois veículos foram incendiados nos acessos à cidade. Um deles, um ônibus, foi queimado no km 169 da BR-470. Um carro de passeio foi incendiado em uma ponte no acesso ao município, na SC-114.

Informações preliminares da Polícia Militar apontam que uma viatura e unidade da PM foram alvejadas pelos bandidos. Até o momento, os criminosos não teriam sido localizados.

