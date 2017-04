Autoridades abrem investigação por "ato terrorista" depois de explosão em metrô de São Petersburgo

As autoridades russas anunciaram nesta segunda-feira a abertura de uma investigação por ato terrorista depois de explosão no metrô de São Petersburgo, que deixou, pelo menos, nove mortos e dezenas de feridos.

"A investigação foi aberta por ato terrorista", indicou o Comitê de Investigação russo em um comunicado, acrescentando que os investigadores vão examinar "todas as outras eventuais pistas".

A explosão aconteceu em um trecho entre duas estações localizadas no centro da cidade. Uma bomba caseira, encontrada na estação de Ploshad Vosstaniya, foi neutralizada, conforme o Comitê Nacional Antiterrorista.

O presidente Vladimir Putin, que estava em São Petesburgo nesta segunda-feira para participar de uma reunião com jornalistas russos, já havia cogitado a possibilidade de terrorismo.

Em breve anúncio na televisão, Putin disse que não descartava nenhuma causa, mas que era muito cedo para falar das causas. "A investigação vai mostrar o que aconteceu", escreveu ele, acrescentando que "naturalmente, sempre consideramos todas as opções - domésticas e criminosas, principalmente incidentes de natureza terrorista".

JUST IN: Russian President Vladimir Putin speaks on St. Petersburg blast https://t.co/bKOYIcAKgehttps://t.co/gBjSifUyeQ