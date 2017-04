Atlético Nacional tem cinco campeões da Libertadores no time que enfrenta a Chapecoense

Recopa Sul-Americana 03/04/2017 | 16h56 Atualizada em

O Atlético Nacional já perdeu Copete para o Santos, Guerra e Borja para o Palmeiras, Berrio para o Flamengo, além de outros jogadores. Mas ainda tem cinco jogadores que foram titulares na conquista da Libertadores do ano passado. Não será um desafio fácil para a Chapecoense, que enfrenta a equipe colombiana pela Recopa Sul-Americana na noite desta terça-feira a partir das 19h15min.

Quatro são do setor defensivo: o goleiro Armani, os laterais Bocanegra e Farid Diaz, e o zagueiro Alexis Henriquez. O outro zagueiro, Aguilar, era reserva na Libertadores, está no clube há três temporadas e é da seleção colombiana, assim como Diaz. Ou seja, a defesa está junto há pelo menos três temporadas. E Armani, que é argentino, é de alto nível técnico.



O quinto remanescente também é da seleção colombiana, o meia Macnelly Torres. A Chapecoense precisa tomar cuidado com este jogador. Outro jogador perigoso é o atacante Ibargüen.

O Nacional joga num esquema 4-2-3-1 que às vezes alterna para o 4-1-4-1. Neste primeiro jogo, o técnico Reinaldo Rueda deve optar por Uribe, que é mais marcador do que Moreno.

Na frente fica Ruiz, ex-jogador do Sport, que após um início teve certa desconfiança, mas está marcando gols. Ou seja, mesmo com tantas mudanças, no ataque o Atlético Nacional continua forte. Tanto que no campeonato colombiano tem oito vitórias e dois empates em dez jogos, com 22 gols marcados e seis sofridos.

Na Libertadores teve a única derrota na temporada, para o Barcelona do Equador, por 2 a 1.

