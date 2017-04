Arbitragem está no centro das atenções nesta rodada do Campeonato Catarinense

Futebol 01/04/2017 | 07h10 Atualizada em

Onze jogadores para cada lado e um árbitro para mediar a disputa do jogo. Ele conta com a ajuda de dois assistentes para acertar o máximo possível nas marcações. E é justamente esse trio de profissionais que está no centro das atenções do futebol catarinense neste fim de semana. Com o crescimento das reclamações dos clubes por causa de marcações polêmicas que interferiram diretamente no resultado de jogos, essa será uma rodada chave para a arbitragem estadual.

Durante a semana, dois membros do quadro de arbitragem foram afastados da federação para reciclagem. Um deles é André Luiz Back, que apitou Figueirense x Barroso e anotou um pênalti inexistente para o Furacão, que decretou a vitória por 1 a 0. Depois, foi a vez de Eder Alexandre, assistente que trabalhou no jogo Criciúma x Figueirense. Novamente, erro a favor do Alvinegro, quando Alexandre assinalou impedimento e anulou o gol legal de Jheimy.

A última reclamação veio do Avaí. No jogo de quinta-feira, contra o Joinville, Celio Amorim não marcou um pênalti quando a bola bateu no braço de Alex Ruan. O erro custou menos para o Leão, já que o time chegou ao gol da vitória perto do fim da partida. Mesmo assim, as reclamações por parte da equipe azurra foram grandes.

Os recentes erros contrastam com a boa apresentação da arbitragem no primeiro turno da competição, quando a atuação de árbitros e assistentes foi bastante elogiada.

A reportagem procurou o presidente da Comissão de Arbitragem da FCF, Sandro Mattos, para falar sobre a situação. Por meio da assessoria de imprensa, a entidade informou que, por decisão da superintendência, Mattos não comentará sobre a arbitragem até o final da competição.

Figueirense x Chapecoense



Figueirense: Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu (Marquinhos), Bruno Alves e Marlon; Helder, Patrick, Juliano e João Pedro; Anderson Aquino e Bill. Técnico: Márcio Goiano.

Chapecoense: Artur Moraes, João Pedro, Grolli, Nathan e Reinaldo; Luiz Antônio, Andrei Girotto e Dodô; Rossi, Túlio de Melo (Wellington Paulista) e Arthur. Técnico: Vagner Mancini.

Arbitragem: Rodrigo D'Alonso Ferreira, auxiliado por Carlos Berkenbrock e Helton Nunes.

Horário: 16h deste sábado.

Local: Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Almirante Barroso x Criciúma

Almirante Barroso: Rodolfo; Nei, Robenval, Zé Luis e Adriano Chuva; Fabio Buru, Van Basty, Rosinei e Diego Dolem; Anderson Safira e Jefferson Paulista. Técnico: Renê Marques.

Criciúma: Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira, Ricardinho e Caíque; Silvinho e Jheimy. Técnico: Deivid.

Arbitragem: Cinésio Mendes Júnior, auxiliado por Kléber Lucio Gil e Neusa Inês Back.

Horário: 10h de domingo.

Local: Estádio Camilo Mussi, em Itajaí.

Brusque x Avaí



Brusque: Rodolpho; João Carlos, Cleyton (Alexandre Carvalho), Neguete e Carlos Alberto; Mineiro, Boquita, Leílson e Eliomar; Assis (Manú) e Michel Douglas. Técnico: Pingo.

Avaí: Kozlinski; Leandro Silva, Betão Alemão, Capa; Luan, Judson, Diego Jardel; Junior Dutra, Denilson e Romulo. Técnico: Claudinei Oliveira.

Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Thiago Americano Labes e Johnny Barros de Oliveira.

Horário: 16h deste domingo.

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque.

Inter de Lages x Metrô



Inter de Lages: Neto Volpi, Marcelinho, Leo Kanu, Victor, James, Luan, Parrudo, Enercino, Marcos Paraná, Paulo Vitor e Jullyan. Técnico: Chiquinho Lima.

Metropolitano: Vilar; Willian Duarte, Júnior Fell, Elton e Juninho; Carrasco, Mazinho, Paulo Victor e Beto; Sabiá e Trípodi. Técnico: Mauro Ovelha.

Arbitragem: Heber Roberto Lopes, auxiliado por Nadine Camara Bastos e Maira Americano Labes.

Horário: 16h deste domingo.

Local Vidal Ramos Júnior, em Lages.

JEC x Tubarão



Joinville: Matheus, Caíque, Danrlei, Max e Alex Ruan; Roberto, Luiz Meneses, Fabinho Alves, Bruno Rodrigues e Breno; Marlyson. Técnico: Fabinho Santos.

Tubarão: Luiz Carlos, Weriton, Gerson, Lucas Costa e Marcos Vinícius; Liel, Ricardo Conceição e Paulo Vinícius; Daniel Costa, Rafael Ratão e Rentería. Técnico: Waguinho Dias.

Arbitragem: Leandro Messina Perrone, auxiliado por Eli Alves e José Roberto Larroyd.

Horário: 18h30min deste domingo.

Local: Arena Joinville.