Alternativa para a movimentação de soja em Itajaí

Em meio à polêmica que envolve a possibilidade do Porto de Itajaí voltar a operar soja, há uma corrente que defende que as operações ocorram, mas nos terminais mais afastados do Centro _ e não no porto público. A tendência é que essa possibilidade seja sugerida à Superintendência do Porto de Itajaí por vereadores preocupados com o impacto para a cidade, mas que não querem impedir o investimento da empresa ZMW.

Possibilidade de movimentar soja em Itajaí causa polêmica



O problema será convencer os moradores de Cordeiros e da Barra do Rio, onde ficam os terminais de uso privado, a conviverem sozinhos com o mau cheiro e a sujeira no caminho da soja.



Negociação



Embora oficialmente o Porto de Itajaí negue que o contrato para operação de soja da ZMW está bem encaminhado, a empresa já começou a negociação com os trabalhadores portuários avulsos _ antes mesmo da audiência pública que discutiu a possibilidade, na semana passada. Ainda não se falou em valores.