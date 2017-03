Zico recebe camisa personalizada da Chapecoense

Visita ilustre 31/03/2017 | 19h04 Atualizada em

Zico, com a camisa que ganhou da Chapecoense, ao lado do presidentedo clube, Plínio De Nês Filho, abraça Pedro Arthur, que teve segundo nome em homenagem ao ídolo

Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial vestiu a camisa da Chapecoense nesta sexta-feira. Zico ganhou uma camisa personalizada do clube, com o número 10, que usava no Flamengo e na Seleção Brasileira. O presidente Plínio David de Nês Filho brincou com o jogador.

– Entregamos uma camisa que simboliza o contrato que fizemos com ele, ele está feliz porque vai retornar ao cambo – disse Maninho.

Zico acompanhou o presidente da Liga Japonesa de futebol, Mitsuro Murai, em reunião no aeroporto de Chapecó, onde houve a confirmação da data para a disputa da Copa Suruga, no dia 15 de agosto, no Japão. A Chapecoense também foi convidada para um torneio de categorias de base, no final do ano.

Depois Zico foi almoçar com diretores da Chapecoense, visitou a sede do clube, a Arena Condá e concedeu entrevista coletiva. Elogiou o técnico da seleção brasileira Tite e colocou os presidentes de clubes na responsabilidade de conterem a violência no futebol.



Zicou falou que está faltando humor no futebol e que as pessoas estão intolerantes.

No final da entrevista ele abraçou Pedro Arthur, de nove anos, filho da assessora da Chapecoense, Sirli Freitas. Ele recebeu o segundo nome em homenagem a Zico, cujo nome de batismo é Arthur Antunes de Coimbra.

O pai de Pedro, o jornalista Cleberson Silva, uma das vítimas do acidente com a delegação da Chapecoense na Colômbia, era flamenguista e fã de Zico.

O ídolo ainda autografou a camisa do menino: "Ao Pedro com carinho, Zico".

