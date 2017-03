Zico e presidente Liga Japonesa participam de reunião com diretoria da Chapecoense

Copa Suruga 31/03/2017 | 13h35 Atualizada em

Zico e representantes da Liga Japonesa reunidos no aeroporto de Chapecó com a diretoria da Chapecoense

Zico e representantes da Liga Japonesa reunidos no aeroporto de Chapecó com a diretoria da Chapecoense Foto: Sirli Freitas / Especial

O ex-ídolo da seleção Brasileira Zico está em Chapecó acompanhado do presidente da Liga Japonesa, Misturu Murai . Eles participam de uma reunião com a diretoria da Chapecoense e o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, no aeroporto Serafim Enoss Bertaso.. Eles chegaram por volta das 12h30 em Chapecó e retornam hoje à tarde mesmo.

O motivo da presença é agradecer ao clube pela confirmação da participação na Copa Suruga, que será em agosto, no Japão, e também trazer mensagens em apoio às vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense na Colômbia.

- Estou aqui para dar um abraço em vocês - disse Zico, segundo relatou o prefeito Luciano Buligon, em entrevista para a Rádio Super Condá.

Bilhetes dos japoneses em homenagem às vítimas da Chapecoense, entre elas Kempes, que jogou no Japão Foto: Sirli Freitas / Assessoria Chapecoense

Nos bilhetes vindos do Japão é possível ver uma das mensagens tem o nome de Kempes, atacante da Chapecoense que atuou lá e que estava entre as 71 vítimas do acimente da Lamia.

A Chapecoense conquistou a vaga na Copa Suruga em virtude do título da Copa Sul-Americana. O clube até cogitou desistir em favor do Atlético Nacional mas a organização da competição fez questão de que fosse o time campeão.

Zico é ídolo também no Japão onde foi treinador da seleção nacional. Ele deve conceder entrevista mais tarde para dar detalhes sobre a visita.





Leia outras notícias da Chapecoense

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense

Definidas as datas da Recopa Sul-Americana, entre Chape e Atlético Nacional