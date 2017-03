Zico e presidente da Liga Japonesa participam de reunião com diretoria da Chapecoense

Copa Suruga 31/03/2017 | 13h35 Atualizada em

Zico e representantes da Liga Japonesa reunidos no aeroporto de Chapecó com a diretoria da Chapecoense

Zico e representantes da Liga Japonesa reunidos no aeroporto de Chapecó com a diretoria da Chapecoense Foto: Sirli Freitas / Especial

O ex-ídolo da seleção Brasileira Zico está em Chapecó acompanhado do presidente da Liga Japonesa, Misturu Murai . Eles participam de uma reunião com a diretoria da Chapecoense e o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, no aeroporto Serafim Enoss Bertaso.. Eles chegaram por volta das 12h30 em Chapecó e retornam hoje à tarde mesmo.

O motivo da presença é agradecer ao clube pela confirmação da participação na Copa Suruga, que será no dia 15 de agosto, no Japão, e também trazer mensagens em apoio às vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense na Colômbia.

- Estou aqui para dar um abraço em vocês - disse Zico, segundo relatou o prefeito Luciano Buligon, em entrevista para a Rádio Super Condá.

Bilhetes dos japoneses em homenagem às vítimas da Chapecoense, entre elas Kempes, que jogou no Japão Foto: Sirli Freitas / Assessoria Chapecoense

Nos bilhetes vindos do Japão é possível ver uma das mensagens tem o nome de Kempes, atacante da Chapecoense que atuou lá e que estava entre as 71 vítimas do acimente da Lamia.

A Chapecoense conquistou a vaga na Copa Suruga em virtude do título da Copa Sul-Americana. O clube até cogitou desistir em favor do Atlético Nacional mas a organização da competição fez questão de que fosse o time campeão.

Zico é ídolo também no Japão onde foi treinador da seleção nacional.

- Não precisa falar muito da ligação que tenho com o Japão, foram 15 anos e ajudei a dar o pontapé inicial da J League, o que me honra esse convite do presidente Murai para que estivesse presente e a gente através do jogo das estrelas fez uma doação para cá de boa parte da renda então fiquei conhecendo os dirigentes e tal e foi um prazer muito grande estar fazendo parte dessa equipe e não tenho dúvida que será um negócio bom para Chape, bom para a Liga Japonesa, já que os japoneses estão fazendo lá uma lembrança muito carinhosa de todos - destacou.

Ele destacou que existe uma ligação muito forte entre o Brasil e o Japão na cultura e no esporte e a Chapecoense pode se inserir nessa relação.

- Estreitar esses laços com a Liga, com os clubes isso é muito bom. Chapecó é uma cidade que, por uma fatalidade acabou sendo conhecida no mundo inteiro e com isso a Chapecoense teve uma grande visibilidade e eu acho que é o momento de usufruir disso, no sentido da juventude, está recebendo muitos convites principalmente as categorias de base, eu acho que a Chapecoense dentro das condições dela tem que montar esse tipo de projeto é bom para jovem, bom para os profissionais e bom para o clube - destacou Zico.

O presidente da Liga Japonesa convidou a Chapecoense também para um torneio de categorias de base, com quatro dos melhores times do mundo e quatro times japoneses, em dezembro.

O presidente Plínio David de Nês Filho já confirmou a participação.

- Nós aceitamos e já vamos iniciar os procedimentos preparatórios para participar do torneio, também foi tratado na reunião sobre a Copa Suruga e houve o gesto da amizade do Japão no sentido de arrecadar fundos para a reconstrução da Chape - explicou o presidente.

Leia outras notícias da Chapecoense

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense

Definidas as datas da Recopa Sul-Americana, entre Chape e Atlético Nacional