Zagueiro do Avaí aposta em organização e consistência defensiva para bater a Chape

Depois de vencer o Tubarão de virada por 3 a 2 na última quarta-feira, em um jogo recheado de emoção, o Avaí se prepara para encarar a Chapecoense, que também saiu vitoriosa na última rodada, aos passar pelo Barroso por 3 a 2, também de virada. O jogo neste domingo, às 16h, na Arena é confronto direto para o Leão, já que a Chape tem um ponto a mais do que o time da Capital neste returno, são sete contra seis.

Um dos destaques do Avaí, o zagueiro Alemão, que tem dois gols marcados no Estadual, disse que a organização do time e a consistência defensiva serão fundamentais para o time sair vitorioso da Arena Condá.

- Vai ser difícil como todo jogo é. Temos que respeitar, sabemos que é difícil jogar dentro da Arena Condá. Mas as equipes vêm aqui e pensam a mesma coisa do Avaí, e o Criciúma nos surpreendeu. Temos que jogar tranquilos, fechadinhos, por uma bola, como o professor sempre pede, jogar organizados para tentar surpreender eles. O jogo contra a Chapecoense dá para encarar como uma grande decisão, a primeira de muitas. Temos que ir para lá sabendo que a vitória nos dá uma condição muito boa no returno..

Campeão do returno de forma invicta, o Avaí sofreu a primeira derrota na competição na largada do returno, para o Criciúma. De lá para cá foram duas vitórias e seis gols sofridos, contando com o triunfo por 4 a 1 sobre o Metropolitano no últimos domingo, em Blumenau. Números que incomodam.

- Tínhamos tomado só três gols e acabamos tomando cinco gols em dois jogos dentro de casa (Criciúma e Tubarão). Acabamos falhando, acho que foi falha de posicionamento, detalhes. São coisas que acontecem. O que tinha que errar nós já erramos, agora é passar uma régua nisso aí e começar a ter uma consistência defensiva boa que era o que estava nos dando uma solidez nos jogos. A partir do momento que começamos a tomar muitos gols começou a complicar para nós. Temos que voltar a tomar poucos gols - completou Alemão.

