Xuxa faz homenagem a Ayrton Senna no dia em que o piloto completaria 57 anos

No dia em que Ayrton Senna completaria 57 anos, a apresentadora Xuxa usou suas redes sociais para prestar homenagem ao ex-namorado: no Facebook, ela publicou um vídeo em que Roberto Carlos e o ídolo do esporte conversam sobre religião.

A apresentadora escreveu ainda uma mensagem em que diz "hoje é o aniver do Beco, beijos a toda a família", e lista uma série de familiares do piloto. No vídeo, Roberto Carlos pergunta sobre um momento em que Senna tenha sentido a presença de Deus, e ele fala sobre o Grande Prêmio do Japão, em 1988, quando foi campeão mundial pela primeira vez.

Três horas depois da publicação, o vídeo tem 12 mil reações e mais de 132 mil visualizações.

Nas redes sociais, o piloto Lewis Hamilton, grande fã de Senna, e o brasileiro Felipe Massa também homenagearam o ídolo. Hamilton chamou Senna de lenda, enquanto Massa escreveu que "sentimos sua falta".