"War Machine": filme produzido pela Netflix e estrelado por Brad Pitt tem primeiro teaser divulgado

Cinema 01/03/2017 | 12h28 Atualizada em

War Machine, nova produção da Netflix protagonizada por Brad Pitt, ganhou seu primeiro teaser nesta quarta-feira. O filme, que conta a história de de um general dos Estados Unidos superconfiante que é designado para comandar as forças da OTAN no Afeganistão.

Dirigido por David Michôd (de Reino Animal), War Machine – que ainda não tem título em português – será lançado mundialmente na Netflix em 26 de maio. Além de Pitt, o elenco tem ainda Emory Cohen, Topher Grace, Anthony Michael Hall, Will Poulter, Lakeith Stanfield, Meg Tilly, Tilda Swinton e Sir Ben Kingsley.



O filme original Netflix é baseado no livro The Operators: The Wild And Terrifying Inside Story of America¿s War in Afghanistan, do jornalista Michael Hastings.