Wall Street fecha sem direção definida

Nova York 27/03/2017 | 18h52

Wall Street fechou sem direção nesta segunda-feira, em dúvida sobre a capacidade do presidente americano Donald Trump de conseguir emplacar a reforma fiscal após seu fracasso com as modificações no chamado Obamacare.

O índice industrial Dow Jones, caiu 0,22%, a 20.550,98 unidades, o Nasdaq subiu 0,20%, a 5.840,37 unidades, e o S&P 500 recuou 0,10%, a 2.341,59 unidades.

A Bolsa de Nova York abriu em queda devido a dúvidas sobre a capacidade de manobra de Trump que evidenciou o naufrágio da reforma do sistema nacional de atenção médica. No entanto, as ações se recuperaram com o avanço da sessão.

"A Bolsa foi melhor do que se pensava inicialmente", disse Sam Stoval, da CFRA Research.

O mercado de títulos avançou. Às 20H20 GMT, o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos caiu 2,375% contra 2,414% de sexta-feira e o dos bônus a 30 anos caiu para 2,982%, de 3,018%.

