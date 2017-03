Wall Street fecha estável em sessão tranquila

Nova York 17/03/2017 | 18h57

Wall Street fechou nesta sexta-feira estável, após uma sessão tranquila em que os investidores se mantiveram reticentes.

O índice industrial Dow Jones Industrial Average perdeu 0,10% a 20.914,62 unidades; o tecnológico Nasdaq subiu 0,24% a 5.901,00 pontos. O índice ampliado S&P 500 recuou 0,13% a 2.378,25 unidades.

"Foi uma sessão tranquila", disse Sam Stovall, da empresa CFRA. "Os investidores se limitaram a discutir sobre o que poderá fazer a Bolsa descarrilar", acrescentou.

Embora não tenha avançado muito desde o início do mês, Wall Street se mantém com seus índices próximos a níveis sem precedentes em uma semana dominada pela decisão do Federal Reserve (Fed) de aumentar as taxas de juros. A princípio, essa decisão foi bem recebida.

Stovall apontou que o Fed deu sinais de querer manter a cautela no manejo das taxas. Isso faz com que não seja vislumbrada para este ano um endurecimento muito rápido da política monetária.

O mercado de títulos avançou. Às 20H20 GMT, o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos baixava para 2,502% contra 2,536% de quinta-feira; enquanto o do bônus a 30 anos caía para 3,109%, diante dos 3,146% anteriores.

