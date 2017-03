Wall Street fecha em baixa

Nova York 14/03/2017 | 18h52

Wall Street fechou em baixa nesta terça-feira com o mercado à espera do anúncio pelo Federal Reserve do aumento da taxa de juros.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,21%, a 20.837,37 unidades, o tecnológicos Nasdaq recuou 0,32%, a 5.856,82 unidades, e o S&P 500 caiu 0,34%, a 2.365,45 unidades.

Os investidores só estão atentos ao Fed, depois de receber dados de que os preços da produção subiram em fevereiro mais do que o esperado. Esse dado ratifica a ideia de que o Fed poderia aumentar mais que as três vezes previstas para este ano.

No mercado de títulos, às 20H30 GMT o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos caiu 2,597% contra 2,617% de segunda-feira e dos bônus a 30 anos recuou 3,174%, de 3,210%.

