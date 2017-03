Wall Street fecha em alta favorecida por aumento do petróleo

Nova York 30/03/2017 | 18h30

Wall Street fechou em alta nesta quinta-feira, depois que os Estados Unidos corrigiram em alta o crescimento do quarto trimestre de 2016 e que o barril de petróleo superou os 50 dólares em Nova York.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,33%, a 20.728,49 unidades, e o tecnológico Nasdaq subiu 0,28%, a 5.914,34 unidades. O S&P 500 avançou 0,29%, a 2.368,06 unidades.

O mercado se animou após um relatório do Departamento de Comércio que acrescentou 2 pontos percentuais ao crescimento do PIB nos últimos três meses do ano passado, a 2,1%. Esse aumento foi atribuído em grande parte à solidez do consumo.

Analistas apontaram que o petróleo também favoreceu Wall Street. O barril superou os 50 dólares, empurrado pelo anúncio da disposição do Kuwait de estender o prazo de redução da oferta que começou em janeiro e terminaria em junho.

No mercado de títulos, às 20H35 GMT o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos subiu para 2,421% contra 2,379% de quarta-feira, e o dos bônus a 30 anos subiu para 3,036% de 2,986% na véspera.

