Wall Street fecha com pequenas variações

Nova York 13/03/2017 | 18h09

Wall Street registrou nessa segunda-feira leves oscilações em um mercado que aguarda as decisões do Federal Reserve (Fed) e com as ações de companhias aéreas em baixa devido a uma iminente tempestade de neve nos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,10%, a 20.881,48 unidades, o tecnológico Nasdaq subiu 0,24%, a 5.875,78, e o S&P 500 avançou 0,04%, a 2.373,47 unidades

As companhias American Airlines e United Continental caíram 3,5% cada uma enquanto o nordeste dos Estados Unidos espera uma tempestade de neve que será a pior deste inverno e já resulta em cancelamento de voos.

A tempestade foi uma preocupação compartilhada com a expectativa de uma reunião de dois dias que será iniciada na terça-feira pelo Federal Reserve (Fed) e da qual se espera um aumento da taxa de juros.

"O mercado espera um aumento dos juros", confirma David Levy da Republic Wealth Advisors.

No mercado de títulos, às 21H30 GMT o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos subiu para 2,617% contra 2,575% de sexta-feira e o dos bônus a 30 anos avançou para 3,210%, de 3,162% da sessão anterior.

mb/hs/gm/ja/cc