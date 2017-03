Wall Street abre em equilíbrio

Nova York 30/03/2017 | 11h10

Wall Street abriu nesta quinta-feira quase em equilíbrio sem encontrar uma direção clara nas cifras díspares publicadas pelos Estados Unidos, especialmente sobre o crescimento.

O Dow Jones ganhava 0,01% e o Nasdaq perdia 0,02%.

Wall Street fechou sem direção definida na quarta-feira, refletindo as incertezas geradas pelo início do processo de ruptura da Grã Bretanha com a UE (Brexit).

O índice industrial Dow Jones caiu 0,20%, a 20.659,32 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,38%, a 5.897,55 unidades. O S&P 500 também teve alta, de 0,11%, a 2.361,13 unidades.

* AFP