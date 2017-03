Wall Street abre em baixa

Nova York 27/03/2017 | 11h20

Wall Street abriu em baixa depois de um fim de semana em que os investidores assimilaram o fracasso da reforma da saúde do presidente Donald Trump.

O Dow Jones perdia 0,82% e o Nasdaq 0,92%.

O Dow Jones caiu na sexta-feira e o Nasdaq teve alta em uma sessão que terminou com a inesperada decisão do presidente de Trump de retirar sua ansiada reforma do sistema de saúde.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,29%, a 20.596,72 unidades, e o Nasdaq avançou 0,19%, a 5.828,74 unidadesm enquanto o S&P 500 recuou 0,08%, a 2.343,98 unidades.

