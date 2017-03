Wall Street abre em alta

Nova York 21/03/2017 | 10h54

Wall Street abriu em alta, aproveitando o apaziguamento das preocupações dos investidores a respeito da política na Europa.

O Dow Jones subia 0,25% e o Nasdaq 0,37%.

As ações da Bolsa de Nova York ficaram sob pressão na segunda-feira em Nova York, especialmente as do setor bancário, em meio a dúvidas sobre a eliminação das regulamentações financeiras, como prometeu o presidente americano Donald Trump.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,04%, a 20.905,86 unidades; o tecnológico Nasdaq subiu 0,01%, a 5.901,53 unidades; e o S&P 500 caiu 0,20%, a 2.373,47 unidades.

* AFP