VW indenizará 10 estados dos EUA por veículos poluentes

Washington 30/03/2017 | 16h13

A alemã Volkswagen (VW) anunciou nesta quinta-feira que concordou em indenizar 10 estados dos Estados Unidos para saldar queixas ambientais e de consumidores por seus carros com motores adulterados para dissimular sua poluição.

VW aceitou pagar 157,5 milhões de dólares dessa dezena de estados, entre eles Nova York, Massachusetts e Pensilvânia, e assim saldar as demandas por violar as normas sobre emissão de gases poluentes.

"O acordo evita prolongados e caros litígios enquanto a Volkswagen continua trabalhando para recuperar a confiança de clientes, autoridades e público", disse à empresa em uma declaração.

Nos 10 estados com os quais se chegou a um acordo vigoram as mesmas normas sobre emissões contaminantes que na Califórnia, que são consideradas mais rigorosas do que a lei federal.

Até agora a companhia aceitou pagar mais de 20 bilhões de dólares nos Estados Unidos por multas e ressarcimentos a autoridades, clientes e vendedores de sus automóveis.

dg/hs/gm/dg/cc/mvv