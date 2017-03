Volante Lucas Otávio é o novo reforço do Avaí

Gente nova 10/03/2017 | 17h37 Atualizada em

O Avaí anunciou nesta sexta-feira a contratação do volante Lucas Otávio, de 22 anos. O jovem atleta chega por empréstimo junto ao Santos até o fim da temporada. O jogador é um velho conhecido do técnico Claudinei Oliveira. Os dois trabalharam juntos nas categorias de base do Peixe e no Paraná, time em que atuou por empréstimo em 2014 e no ano passado.

- O Avaí é um clube que vive um excelente momento, com o retorno para a Série A do Brasileiro e a recente conquista do primeiro turno do Campeonato Catarinense, que garante a vaga na decisão do Estadual. Estou muito feliz com o acerto e motivado para ajudar a equipe a alcançar todos os seus objetivos em 2017 - declarou Lucas Otávio.

A apresentação do atleta ainda não tem data definida, mas o nome de Lucas Otávio já foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF. Agora, ele pode ficar à disposição de Claudinei Oliveira para as próximas partidas.

No treino desta sexta-feira, o jogador chegou a ser aproveitado entre os titulares do Leão, conforme informações do repórter da CBN Diário, Janniter De Cordes.

O Leão entra em campo pelo Estadual neste domingo, às 18h30min, contra o Criciúma, pela primeira rodada do returno.

