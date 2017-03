Volante do Figueirense está perto de retorno aos gramados: "Sem queimar etapas"

Avaliação 16/03/2017 | 15h39 Atualizada em

Recuperado de um estiramento na coxa que o deixou afastado dos gramados nas últimas partidas do Figueirense, o volante Juliano deve voltar a ficar à disposição do técnico Márcio Goiano já na próxima semana. O atleta está na chamada fase de transição, otimista com sua recuperação e evolução.

- Tive uma evolução muito boa nos últimos dias e tenho realizado um trabalho forte para retornar o quanto antes. Já estou na fase de transição e espero estar à disposição nos próximos dias. Felizmente deu tudo certo e estou confiante, sem dores. Agora é recuperar o tempo perdido - disse o atleta.

A última partida em que Juliano esteve em campo foi no empate por 1 a 1 com o Tubarão, pela oitava rodada do turno do Campeonato Catarinense. De acordo com o jogador, o mais importante é estar tranquilo, sem afobação para para voltar 100% e ajudar o time a se recuperar na competição.

- Quero estar pronto logo, mas também não posso queimar etapas para não me prejudicar no futuro. O mais importante é que estou trabalhando para voltar bem e para ajudar a equipe no decorrer da temporada - completou.

O Figueirense volta a campo neste sábado, às 16h, diante do Joinville. A partida ocorre no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

