Volante do Criciúma avalia empate com Fluminense: "Time jogou bem"

Depois de sair atrás no placar, o Criciúma não se abalou e buscou o empate em 1 a 1 com o Fluminense pela Copa do Brasil. O time catarinense fez um primeiro tempo equilibrado, e na etapa final, não faltou oportunidade para passar à frente no placar. Já nos acréscimos, quem garantiu o empate foi o goleiro Edson, com duas belas defesas, mas o placar dá vantagem ao time carioca no jogo de volta.

— O time jogou bem, ficamos atrás da linha da bola com a proposta de sair no contra-ataque;. Tomamos gol, falha nossa, mas buscamos o resultado e agora é ir para o Rio e buscar a classificação lá — comentou o volante Douglas Moreira.

No segundo tempo, o autor do gol do Tigre, Alex Maranhão, sentiu a coxa, e Ricardinho entrou na partida. O volante deu velocidade ao meio campo e reforçou a marcação. Com as mexidas do Tigre, os atacantes do Fluminense tiveram uma queda no rendimento, e os donos da casa conseguiram criar boas oportunidades.

— Foi um bom jogo para quem assitiu, disputado, criamos chances, no finalzinho fomos pressionados, mas a equipe fez um bom jogo. Infelizmente levamos gol dentro de casa, mas tem que ir lá e buscar o resultado — projetou o jogador.

Barreto, que foi um dos melhores da partida, também falou das dificuldades da partida. Ele lamentou o gol sofrido, mas disse que a postura do time vai ser partir para cima no jogo de volta. O volante teve bastante trabalho no meio, e destacou a boa atuação do Flu por esse terreno.

— O time deles posicionava bem o time e deixava três no meio, a gente também estava espelhando o esquema deles, um, drible, um toque, já dificultava a marcação, mas futebol é assim, agora é buscar o resultado — analisou.

O segundo jogo contra o Fluminense é na quarta-feira que vem, dia 15, no Rio de Janeiro. Na terceira fase da Copa do Brasil, o gol marcado fora de casa tem peso maior no critério de desempate, e na partida do Rio, um placar igual sem gols dá Fluminense.



