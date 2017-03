Vodafone India e Idea Cellular anunciam fusão

Mumbai 20/03/2017 | 06h28

O braço indiano da gigante de telefonia britânica Vodafone anunciou uma fusão com a Idea Cellular para criar a maior operadora de telefonia da Índia, com o objetivo de combater o avanço da Reliance Jio.

"Vodafone Group Plce e Idea Cellular anunciam hoje que chegaram a um acordo para combinar suas operações na Índia", afirma um comunicado enviado ao Bombay Stock Exchange (BSE).

"A empresa (fruto da fusão) poderia converter-se no maior provedor de comunicações da Índia, com quase 400 milhões de clientes, 35% de participação de mercado no que diz respeito a clientes e 41% de cota de mercado em faturamento", completa o comunicado.

A fusão é uma tentativa de impedir o avanço da Reliance Jio, que entrou recentemente no mercado de telecomunicações da Índia, muito competitivo.

A Reliance Jio, que começou a operar no ano passado, pertence ao homem mais rico da Índia, Mukesh Ambani.

A Vodafone possuirá 45,1% da nova empresa e a Idea 26%. O acordo exclui os 42% que a Vodafone possui na Indus Towers.

A nova empresa está avaliada em 23,2 bilhões de dólares, somando os 12,4 bilhões da Vodafone India e os 10,8 bilhões da Idea Cellular, de acordo com a Bloomberg News.

