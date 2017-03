Você sabe o que é a Quaresma? 

Fé 01/03/2017 | 15h52 Atualizada em

A Quaresma, que começa nesta Quarta-feira de Cinzas, é um tempo de preparação para a festa da Páscoa, a principal celebração do cristianismo. Os 40 dias se referem ao tempo que Jesus esteve no deserto e passou por tentações, mas venceu e pediu para que seus discípulos vigiassem e orassem para não caírem em tentação. Nesta data também é lançada a Campanha da Fraternidade, que este ano aborda a conscientização ambiental.

Quarta-feira de Cinzas

O nome da celebração cristã faz referência às cinzas utilizadas durante as cerimônias neste dia, que são preparadas pela queima de palmas usadas na procissão de ramos do ano anterior. As palmas lembram Cristo vitorioso sobre a morte, sendo símbolo de vitória e triunfo. O sentido é levar o fiel ao arrependimento dos pecados e à certeza de que a morada definitiva é o céu e não esta terra. Em Florianópolis, a Missa da Quarta-feira de Cinzas será realizada na Catedral Metropolitana de Florianópolis pelo Arcebispo Dom Wilson Tadeu Jönck às 18h30min.

Por que jejuar?



O jejum foi praticado por Jesus durante os 40 dias que esteve no deserto, pelos santos e pelo povo dede a Antiguidade. É um sinal de arrependimento, recomendado pela Igreja Católica como instrumento de santificação da alma, de controle do corpo e equilíbrio emocional. Serve de início a outros desapegos para maior liberdade interior.

* Com informações da Arquidiocese de Florianópolis

Leia também:

Proteger a Mata Atlântica e as florestas é o foco da Campanha da Fraternidade 2017