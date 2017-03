Visita de Temer a Santa Catarina é adiada para abril

Viagem presidencial 14/03/2017 | 13h59 Atualizada em

A visita do presidente Michel Temer (PMDB) a Santa Catarina para eventos em Palhoça e Ituporanga, prevista para sexta-feira, foi adiada para abril, ainda sem um dia definido. A informação é do secretário de Estado de Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, que soube da alteração de data no início da tarde desta terça-feira.



Conforme Moratelli, o Palácio do Planalto não confirmou o motivo do adiamento. Com a mudança, a inauguração da sobrelevação das barragens de Ituporanga e Taió, no Alto Vale do Itajaí, também ficará para o próximo mês. O secretário de Defesa Civil afirma que as estruturas já estão operando desde o fim do ano passado e que o ato desta semana era simbólico, por isso não há problema em mudar a programação.

A ideia de Moratelli e do governo do Estado é aproveitar a visita de Temer para sensibilizar o presidente sobre a necessidade de mais recursos para conter as cheias no Vale. É previsto um sobrevoo sobre o Rio Itajaí-Açu.

A outra programação da qual Temer participaria na sexta era a inauguração do Residencial Alexandre Coelho, no Bairro Guarda do Cubatão, em Palhoça. O condomínio foi concluído dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, e tem 480 apartamentos. A prefeitura de Palhoça ainda não confirmou se o ato será mantido mesmo sem a presença do presidente.



A assessoria responsável pela agenda do presidente disse apenas que a agenda de viagens presidenciais de abril ainda está sendo elaborada.

