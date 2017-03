Vira-latas faz travessia no alto do ferry boat entre Itajaí e Navegantes 

Corajoso 23/03/2017 | 16h04 Atualizada em

Um cãozinho esperto descobriu um jeito de fazer a travessia entre Itajaí e Navegantes no ferry boat e com vista privilegiada. Fred, um vira-latas de idade desconhecida, foi flagrado aproveitando a brisa em cima do toldo da balsa.

Alheio ao risco de um escorregão, ele parece saber que ver o Itajaí-Açu e a movimentação dos portos assim, do alto, não é para qualquer um.



As imagens, feitas pelo estudante Gabriel Floriano, ganharam as redes sociais. Ele conta que Fred já é bem conhecido na região, e esta não é a primeira vez que faz a travessia.

— Ele está sempre por Navegantes, mas depois que descobriu o ferry, tem ido passear em Itajaí — relata.

Gabriel tem simpatia por Fred e já tentou levá-lo para casa — em vão. O vira-latas conseguiu escapar e voltou para a rua. Gabriel acredita que o gosto do pequeno aventureiro pela liberdade falou mais alto.

Foto: Gabriel Floriano / Arquivo Pessoal



O sucesso de Fred é tanto, que ele ganhou uma página no Facebook, com mais de 1 mil curtidores. Ali há fotos do cãozinho em diversos flagrantes pela cidade: brincando com outros cães, posando junto aos bombeiros que trabalharam na festa da padroeira da cidade este ano, Nossa Senhora dos Navegantes, e, é claro, passeando no ferry boat.

Wilimar Keller, gerente de logística da Empresa de Navegação Santa Catarina, que administra o ferry boat, confirma que Fred é figurinha fácil nas imediações dos terminais da balsa. Nesta quinta-feira, por exemplo, ele insistia em atravessar no ferry boat de veículos e precisou ser retirado dali por funcionários, já que havia risco de ele ser atropelado.

Wilimar acredita que Fred não consiga subir sozinho a escada que leva ao toldo do ferry boat, e que ele tenha recebido uma "ajudinha". A julgar pela carinha feliz, parece que ele gostou da brincadeira.