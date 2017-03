Vídeo: Saiba como garantir a melhor luz e o melhor ângulo ao fotografar prédios  

VIVER SC 22/03/2017 | 16h24 Atualizada em

As linhas futuristas de um moderno arranha-céu ou detalhes barrocos de um prédio histórico rendem boas imagens para aqueles que gostam de se perder pelas ruas das cidades. Fotografar arquitetura é também registrar os traços culturais e a história de um povo.

Guiada majoritariamente pelo grafismo, este tipo de fotografia pode ser feito ao retratar desde um belo skyline a um detalhe das fachadas.



Escolhido o prédio que você deseja fotografar, observe a incidência do sol. O jogo de luz e sombra é muito importante para destacar a textura e dar volume aos detalhes. Basicamente você tem três situações de iluminação para fotografar:

Frontal - serve para destacar as cores e as linhas

Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Lateral - - iluminação ideal para destacar os detalhes e dar volume

Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Skyline

Horizonte cheio de fachadas de prédios. Mais fácil se for com a luz do fim ou do início do dia, pois é uma luz mais suave e fácil de equilibrar com as luzes artificiais



Sem medo de errar



Salvo se feito de maneira proposital, é muito importante prestar atenção no horizonte da foto para que ela não fique torta como a imagem abaixo



Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Uma dica para acertar de primeira é se basear em alguma linha horizontal, como uma esquadria ou até mesmo a grade do celular. Observe se a rua não tem inclinação. Assim, você consegue um resultado como este:



Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Outras dicas importantes:

— Na hora de fotografar evite fios de luz e postes. Se não conseguir, componha de forma que eles não fiquem no centro da imagem. Você pode tapar os fios com algum elemento que tenha no primeiro plano, uma árvore ou mesmo uma marquise de outra construção, por exemplo.



— Contrastes visuais também funcionam muito bem na fotografia de arquitetura. Preste atenção nas cores, formas e até mesmo estilo das fachadas ao redor e tente enquadrá-las de forma que evidencie essa diferença entre elas.



