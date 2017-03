Vídeo mostra as belezas do litoral Sul de Santa Catarina

Viver SC 16/03/2017 | 16h03 Atualizada em





Como o fotógrafo que fez as edições do projeto Viver SC no ano passado, fiquei muito feliz em saber que a região Sul ficou sob o meu olhar para o caderno de 2017. Era a oportunidade que eu teria de visitar cidades que eu ainda não havia explorado. Eu e o motorista Rafael Koch rodamos desta vez 1.230 quilômetros em seis dias, passamos por mais de 20 cidades e o nosso foco era o extremo sul da região. Claro que nos detivemos por alguns dias nas belas praias de Garopaba e Imbituba.



Não poderíamos esquecer também de passar na capital da região, Criciúma. Mas vem de cidades mais ao sul a reportagem principal. Na pesquisa sobre a região, descobrimos que em Turvo começou a plantação de pitaya no Estado. A fruta, originária da América Central, começou a ser cultivada há apenas sete anos no solo catarinense. Devido aos benefícios nutricionais e a aparência peculiar, ela foi escolhida como a história principal do Sul de SC.

Durante a produção desta edição, também foi um prazer ir até a fronteira e perceber que o Sul não se resume às praias. A região abriga duas importantes unidades de conservação: o Parque Nacional de Aparados da Serra e o Parque Nacional da Serra Geral. Lá há complexos de cânions incríveis. Compilei um pouco das belezas da região no vídeo acima. Espero que você se surpreenda com as belezas da região tanto quanto eu!



