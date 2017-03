VÍDEO: "Era o sonho dela se formar", conta esposo de uma das vítimas com o ônibus no Oeste

Tragédia 03/03/2017 | 10h42 Atualizada em

Uma das quatro vítimas que morreram no acidente com o ônibus de universitários na noite de ontem em Ipuaçu, no Oeste de SC, foi a estudante Érica Rosa, de 23 anos. Graduanda de Ciências Biológicas pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), no Campus de Xanxerê, ela se formaria em abril deste ano. Em frente ao Instituto Médico Legal (IML) e segurando a aliança da mulher, o esposo Felipe Zanella contou sobre o sonho da jovem em se formar. Segundo ele, os convites para a formatura e festa já estavam sendo distribuídos.

— A gente já estava entregando os convites. Ela estava faceira. Era o sonho dela se formar. É muito difícil, né.

