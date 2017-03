VÍDEO: "É uma ferida que vai ficar para sempre", afirma pai de jovem morta em acidente com ônibus 

Tragédia 03/03/2017 | 09h43 Atualizada em

O acidente com um ônibus de transporte escolar na noite de ontem na SC-480 em Ipuaçu mobilizou diversos parentes e amigos das vítimas no Oeste de Santa Catarina nesta manhã. Em frente ao Instituto Médico Legal (IML) de Chapecó, local para onde os corpos foram levados, Lindomar dos Santos procurava mais informações sobre a filha morta. A jovem Talita dos Santos, de apenas 18 anos, era uma das ocupantes do Gol que colidiu contra o ônibus.

