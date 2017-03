Música 29/03/2017 | 21h06

Em um bate-papo descontraído e com muita música boa, o músico blumenauense Léo Maier esteve na tarde desta quarta-feira para falar sobre seu recém-lançado disco, "I choose the blues" e o cenário musical na cidade.A conversa foi conduzida pelo repórter Lucas Correia e transmitida ao vivo pelo Facebook, com a participação de curtidores da página que podiam mandar perguntas para o músico.Confira o bate-papo na íntegra: