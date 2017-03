Vídeo: Cão da PM captura dois suspeitos durante fuga em Blumenau

Segurança 28/03/2017 | 10h41 Atualizada em

O assalto a uma agência dos Correios em Blumenau, no Vale do Itajaí, na última sexta-feira, terminou com uma perseguição policial que passou pelas principais ruas da cidade. No entanto, o que chamou a atenção foi a atuação do cão Brutus, do canil da Polícia Militar (PM), que conseguiu localizar em meio à mata os dois suspeitos do crime.

A ação foi gravada pela câmera GoPro do policial que acompanha o cachorro e o vídeo viralizou nas redes sociais. Postado pelo 10º Batalhão da PM de Blumenau nesta segunda-feira, o conteúdo tem quase 400 mil visualizações em 14 horas.

No vídeo, é possível acompanhar a perseguição dos policiais desde a região de onde ocorreu o assalto até o matagal onde os dois homens se esconderam. Um deles foi preso primeiro, quando tentou mergulhar em um banhado, e o outro estava escondido perto de uma árvore.

Policiais presos na mesma ocorrência

Nesta mesma perseguição, dois policiais foram presos por suspeita de furtarem a arma de um dos suspeitos, segundo portal G1 SC. Uma das equipes, durante a busca, encontrou a mochila da dupla procurada, mas a arma não estava dentro. Conforme a RBS TV, os policiais desconfiaram de outros dois que davam apoio à ocorrência. A arma estava com estes PMs, que foram presos em flagrante.