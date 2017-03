Versão extraoficial do Salão Victor Meirelles abre ao público com obras de 250 artistas de todo o Brasil

Arte em Florianópolis 31/03/2017 | 16h28 Atualizada em

A abertura do 11º Salão Nacional Victor Meirelles — edição extraoficial — ocorrerá neste sábado no Nacasa Coletivo Artístico, em Florianópolis, com a surpreendente participação de 250 artistas de todo o Brasil. O evento é uma espécie de manifesto à versão oficial da mostra, promovida pelo Estado por meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC) e cuja última edição ocorreu em 2008. A exposição dos cerca de 400 trabalhos segue até 24 de abril e apresenta um panorama da produção artística nacional contemporânea.



O edital-manifesto foi lançado no dia 3 de fevereiro. Um dos objetivos é provocar o poder público a voltar a realizar o concurso, importante para o circuito das artes plásticas. A repercussão foi grande entre a classe artística de todo o país.

— Isso porque muitos artistas se sentem identificados com a situação. Todos os trabalhos enviados foram aceitos, então o Salão vai reverberar por muito anos ainda, nos currículos dos artistas que estão começando — avalia Diego de los Campos, integrante do Nacasa.

Obra de Rafael Lemmas Foto: Rafael Lemmas / Reprodução

A própria maneira como as obras e os artistas foi sendo divulgada, via mídias sociais, na medida em que chegavam à sede do coletivo Nacasa, foi uma inovação. Como se a internet passasse a ser um salão de artes instantâneo.

A exposição apresenta arte em diferente suportes: tela, papel, objeto, fotografia, vídeo.

Criado em 1993 pela FCC, o Salão tinha o objetivo incentivar a produção atual das artes visuais no Brasil e torná-la acessível ao público catarinense, promovendo encontros e discussões pertinentes. Foram realizadas 10 edições — até 1997, de abrangência apenas estadual, e depois, nacional. Foi consagrado pela crítica como um dos mais rigorosos do país e oferecia prêmios em dinheiro para os selecionados e para as obras contempladas com os primeiros lugares.

AGENDE-SE



O quê: abertura do 11º Salão Nacional Victor Meirelles *

Quando: sábado (1º), às 19h - abertura. Visitação até 24 de abril

Onde: Nacasa Coletivo Artístivo (Rua José Francisco Dias Areias, 359, Trindade, Florianópolis)

Quanto: gratuito





Obra "Olhar Azul", de Marta Facco Foto: Marta Facco / Reprodução

