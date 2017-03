Vento e granizo deixam mais de 157 mil unidades sem energia em SC

TEMPO 12/03/2017 | 16h02 Atualizada em

As tempestades das últimas horas deixaram pelo menos 157 mil unidades consumidoras sem energia em Santa Catarina. Segundo dados da Celesc, a região da Grande Florianópolis foi a mais afetada, com 61,6 mil interrupções acidentais. Só a Capital concentrou quase 33 mil interrupções. Itajaí e cidades vizinhas também também registraram queda de energia em cerca de 35 mil unidades consumidoras. Em Blumenau e região, o número de unidades atingidas é de 32 mil. Parte das interrupções já tem sido restabelecida.

A Defesa Civil do Estado também emitiu alerta para o risco de granizo na Grande Florianópolis — ocorrências já foram confirmadas em algumas áreas da Capital, como no Norte da Ilha. Há registros de árvores caídas, casas destelhadas e semáforos danificados em algumas vias de Florianópolis.

Granizo na praia da Daniela, no Norte da Ilha Foto: Cris Macari / Agencia RBS

Também em Florianópolis, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte voltou a ser interditada neste domingo devido a alagamento e problemas no teto. A unidade já havia sido fechada no último dia 4, em circunstâncias parecidas. A Secretaria de Infraestrutura já foi acionada para realizar os reparos. Nesta segunda, funcionários da Comcap também devem ser mobilizados para limpeza e manutenção.



Nas próximas horas, segundo a Epagri/Ciram, a previsão é de pancadas de chuva moderadas a fortes com raios e risco de rajadas de ventos fortes no Oeste, Meio Oeste, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Planalto Norte. Em Xaxim, no Oeste do Estado, a Defesa Civil registrou quedas de árvores e destelhamento de pelo menos duas casas, com pontos de alagamentos isolados no bairro Alvorada.

Em Chapecó, também no Oeste, uma casa sofreu danos na estrutura por causa dos ventos.



Granizo recolhido na Vargem Grande, Norte da Ilha Foto: Simone Feldmann / Agência RBS