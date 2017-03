Vendas nos supermercados de SC caem 0,72% no mês de fevereiro

Economia 28/03/2017 | 17h06 Atualizada em

Os supermercados de Santa Catarina tiveram queda de 0,72% nas vendas neste mês de fevereiro, em relação ao mesmo período do ano anterior. Em comparação a janeiro, o resultado foi de -1,58%, e no acumulado do primeiro bimestre de 2017, a baixa foi de 0,81% em relação ao mesmo período de 2016. Os dados são da Associação Catarinense de Supermercados (Acats) e levaram em consideração a inflação.

— Os turistas não vieram a Santa Catarina na mesma proporção do ano passado, principalmente os argentinos. Além disso, de acordo com informações dos órgãos oficiais e entidades ligadas ao setor, o tíquete médio também foi menor. Por outro lado, some-se a isso o compromisso das famílias com a volta às aulas, IPTU, IPVA e demais obrigações de orçamento nesta época de final de férias — avaliou o presidente da Acats, Paulo Cesar Lopes.



Embora o resultado tenha sido negativo para fevereiro, Lopes acredita que nos próximos meses os números voltem a ficar positivos, pelo menos entre 1% a 2%.

Uma das apostas para puxar as vendas em março e abril é a Páscoa. Um levantamento entre os supermercados associados à Acats revela 45% realizaram encomendas de produtos em volume semelhante ao de 2016.

