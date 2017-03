Vendas de supermercados catarineses crescem 1,18% acima da inflação em janeiro 

Economia 07/03/2017 | 15h14 Atualizada em

O desempenho de vendas do setor supermercadista catarinense começou o ano de 2017 com alta de 1,18%, descontada a inflação medida pelo IPCA. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Associação Catarinense de Supermercados (Acats).

Na comparação com dezembro, houve recuo de 23,02%. Para a Acats, o resultado é considerado normal porque representa a dessazonalidade em relação ao período de festas de fim de ano, sempre o melhor do ano em vendas.

O presidente da Acats, Paulo Cesar Lopes, acredita que o resultado de janeiro é um bom indício para o setor, que pode estar recuperando, embora de maneira muito suave, um novo ciclo de crescimento.

Perspectiva do setor para vendas de Páscoa é estável

Para a Páscoa, as perspectivas são de recuperação. Pesquisa da Acats indica que a maior parte das empresas e redes supermercadistas aposta em um resultado de vendas semelhante ao do ano passado. Um contingente de 45% de empresários respondeu que fez o mesmo volume de encomendas de produtos típicos da data religiosa este ano considerando a Páscoa de 2016. Cerca de 18% indicaram que o volume de produtos diminuiu em relação ao ano anterior e para 27% o volume de produtos aumentou em relação a 2016.

— Santa Catarina tem uma condição diferenciada no mês de janeiro, que é o auge da alta temporada de verão. Um grande número de turistas se concentra na faixa litorânea e isso reflexo no consumo. O resultado indica que a temporada foi melhor que no ano passado, onde registramos em janeiro uma queda de 1,13%, embora esteja muito longe de janeiro de 2015 quando o resultado foi de +7,86% — afirmou o presidente.

