Veja os voos da Azul que terão tarifa reduzida para quem não despachar bagagem

Depois de anunciar uma mudança nas tarifas por conta das novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com relação ao despacho de bagagens, a Azul comunicou na última sexta-feira quais dos seus voos contarão com redução nos preços devido à mudança já na próxima semana. Serão 13 voos com destino ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, e origem em diferentes cidades do país (veja abaixo) e mais um trecho com origem em Viracopos e destino a Vitória.

A Azul fez uma redução de R$ 30 nas taxas praticadas atualmente, o que levou alguns trechos ao valor de R$ 69,90 — entre eles, o que tem origem em Jaguaruna, no Sul de Santa Catarina. No Estado, outras três cidades com voos para Viracopos tiveram tarifas reduzidas para quem carregar apenas a bagagem de mão: Florianópolis, Lages e Navegantes.

À nova tarifa, a aérea deu o nome de "Azul". A companhia também informou que, caso o passageiro que optar por essa modalidade mude de ideia e decida despachar a bagagem (de 23 kg), poderá fazê-lo pagando R$ 30. Se o peso for maior do que 23 kg, será mantida a atual cobrança por quilo excedente da aérea, até um peso máximo de 45 kg.

Outras companhias, como a Gol e a Latam, também anunciaram mudanças em taxas e valores para o despacho de bagagem nos últimos dias. O Ministério Público em São Paulo entrou com uma ação civil pública na última quinta-feira, pedindo a anulação das novas regras da Anac. As medidas entram em vigor na próxima terça-feira, 14 de março.



