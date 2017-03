Veja o nome das vítimas que morreram no acidente com o ônibus de universitários no Oeste

Tragédia 03/03/2017 | 11h55 Atualizada em

O Instituto Médico Legal (IML) divulgou o nome das quatro mulheres que morreram no acidente com o ônibus de universitários em Ipuaçu, no Oeste de Santa Catarina, na noite passada. Conforme o relato de amigos e parentes, Júlia Bergmann, 21 anos, Érica Rosa, 23 anos e Ana Paula Busatto, 20 anos, estudavam na Universidade do Oeste de SC (Unoesc) e estavam no ônibus com mais 11 pessoas. Já Talita dos Santos, de 18 anos, era ocupante do Golf. Além dela, outras duas pessoas estavam no carro na hora do acidente.

Júlia Bergmann

Estudante de Direito, a jovem tinha 21 anos e morava no município de São Domingos, cerca de 46 quilômetros de Universidade do Oeste de SC (Unoesc). Por meio das redes sociais, parentes e amigos lamentaram a morte da jovem. Em uma mensagem, uma amiga de Júlia escreveu:

— Senhor, me dê força e discernimento para superar tanta dor.



Érica Rosa

Felipe Zanella e Érica Rosa Foto: Esposo / Arquivo Pessoal

Com 23 anos, a graduanda de Ciências Biológicas terminaria a faculdade em abril. Em entrevista, o esposo da estudante Felipe Zanella contou sobre o sonho que a jovem tinha em se formar. Segundo ele, os convites para a festa já estavam sendo distribuídos.

— A gente já estava entregando os convites. Ela estava faceira. Era o sonho dela se formar. É muito difícil, né.

Ana Paula Busatto

Jovem de 21 anos, Ana estudada na Unoesc e o percurso que fazia com o ônibus já era rotina para ela. Nas redes sociais, amigos do curso enviaram mensagens de carinho aos parentes.

Talita dos Santos

Natural de São Domingos, no Oeste catarinense, Talita tinha 18 anos e estava no Golf com mais três amigos. Em entrevista para o DC, o pai de jovem morta, Lindomar dos Santos, lamentou o acidente.

