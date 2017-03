Veja como foi o ensaio para o show de Paulinho Moska e a orquestra Camerata Florianópolis 

MPB com erudito 24/03/2017 | 15h59 Atualizada em

Há quatro anos Paulinho Moska não se apresentava em Florianópolis. O cantor e compositor carioca agora retorna à cidade para show com a Camerata Florianópolis. Moska revisita seu repertório de sucessos em arranjos feitos pelo pianista Luiz Gustavo Zago e acompanhado pela orquestra da Capital. O concerto será neste sábado, às 21h, no Centro de Cultura e Eventos da UFSC.

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

Na manhã de sexta-feira, músicos da Camerata e Moska se encontraram para o ensaio antes da apresentação. O repórter fotográfico do Diário Catarinense, Felipe Carneiro, acompanhou a parte final e conta como foi:

Não sou grande fã de Paulinho Moska, mas o admiro. É músico, é cantor, é compositor. Faz isso com maestria — tanto que transformou um ensaio num valioso pocket show. Hoje me senti um cara privilegiado quando entrei na sede da Camerata Florianópolis para fotografar o encontro entre eles. Paulinho Moska e Camerata. Quanta música para os ouvidos, quanta harmonia!



Lá atrás, no piano, o arranjador sempre perfeito Luis Gustavo Zago comandava com a cabeça as mudanças no itinerário da canção, encaixando acordes, sinalizando batidas. Outro maestro. Chegou a tocar violão imaginário para conduzir Moska.

Jeferson Della Rocca (regente), Luiz Gustavo Zago (pianista e arranjador) e Paulinho Moska Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

Jeferson Della Rocca, o cérebro, tem todos, literalmente, nas mãos. Nada foge ao controle, nada soa estranho. "Mas, espera aí, isso é um ensaio", pensei eu quando Della Rocca assinalou para todos recomeçarem a partir do refrão.



Para mim, a sensação foi a de que poderiam estar gravando um DVD, tal a leveza que aquele resto de música e as próximas foram executadas. O que quero dizer é que, se os integrantes da Camerata param no meio da sinfonia, é para acrescentar algo, não por erro ou desafino.



Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

Moska também caminhou assim, sem tropeço algum mesmo em arranjos que não estava acostumado a tocar. Músico de verdade.



Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

Quando deixei a sala, agradeci por ter participado do ensaio. Para mim, foi como um show particular.

Em tempo, uma correção: não ERA grande fã de Paulinho Moska.



Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

AGENDE-SE

O quê: Camerata Florianópolis convida Paulinho Moska

Quando: sábado, às 21h

Onde: Centro de Cultura e Eventos da UFSC (Rua Roberto Sampaio Gonzaga, Trindade, Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 110 / R$ 55 (meia) - Mezanino, 1º lote; e R$ 160 / R$ 80 (meia) - Plateia, 1º lote. Ingressos à venda via Blueticket

Informações: (48) 3721-3850

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS