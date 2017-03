Veículos e residências são alvo de furtos em Blumenau

Segurança 18/03/2017 | 09h49 Atualizada em

Um caminhão, dois notebooks, um videogame, duas televisões e um carro. Este foi o saldo dos quatro furtos ocorridos em Blumenau na sexta-feira, segundo a Polícia Militar. A primeira ocorrência foi comunicada aos policiais por volta das 8h na Rua Amazonas, no Distrito do Garcia. Um caminhão com placas MBH9951, de Blumenau, foi levado.



À tarde, por volta das 15h45min, o proprietário de um apartamento na Rua Treze de Maio, na Itoupava Norte, percebeu a invasão. Da residência foram furtados dois notebooks, um videogame e um televisor. Menos de uma hora depois, por volta das 16h50min, outro furto foi registrado na cidade. Uma casa na Rua Erich Otto, na Itoupava Central, foi invadida e uma televisão foi levada do local.



A última ocorrência de furto foi registrada na sexta-feira à noite, por volta das 19h20min. Um Citroen C4 preto, com placas MEC3355, de Blumenau, foi levado da Rua São Vicente, na Itoupava Norte.