"Vamos nos impor, projeta lateral do Figueirense sobre jogo contra o Brusque pelo Catarinense

Desde que perdeu para o Almirante Barroso por 4 a 2, na quarta rodada do Catarinense, o Figueirense não sofreu mais nenhum revés na competição. De lá para cá foram três empates e duas derrotas. Destes cinco jogos de invencibilidade, três foram sob o comando do técnico Márcio Goiano, que assumiu a equipe no clássico com o Avaí. Apesar destes números, o Alvinegro terminou o turno na quinta posição e precisará fazer muito melhor para ganhar a segunda fase da competição e chegar à final contra o Leão.

É consenso entre os jogadores que a primeira partida tem que ser vencida pelo time da Capital. Neste domingo, às 16h, o Furacão encara o Brusque, fora de casa. Das duas derrotas sofridas no turno, uma delas foi para o rival do Vale.

Titular na vitória sobre o Metropolitano, na nona rodada, o lateral-esquerdo Guilherme Morassi acredita que o time evoluiu e que tem tudo para voltar com os três pontos na mala.

- Lá vai ser um jogo difícil, como foi no Scarpelli. Mas estamos treinando forte e com todo o respeito ao Brusque vamos nos impor, dar nosso melhor para sairmos vitoriosos. O Figueirense chega forte para o returno, vamos em busca da final. Pelo que a gente demonstrou nos últimos cinco jogos, eu acredito muito nesse título - disse o jogador.

Marassi voltou a ter oportunidade entre os titulares no último duelo do time. No início da competição ele chegou a jogar, mas foi substituído por Henrique Trevisan e depois por Juliano, que se lesionou.

- A gente sabe como é o futebol, é muito dinâmico. Se você jogar e não saber aproveitar a oportunidade, não joga mais. Comecei o ano jogando não tão bem, mas não deixei de trabalhar para que quando a oportunidade aparecesse, eu pudesse agarrar da melhor maneira possível - completou.

O time da Capital volta a treinar nesta sexta-feira à tarde, no Centro de Formação e Treinamento do Cambirela (CFT), em Palhoça. No sábado, Márcio Goiano comandará a última atividade antes da viagem para Brusque.

