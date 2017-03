A luta do Metropolitano 22/03/2017 | 23h57

"Vamos à luta, temos que acreditar", diz Mauro Ovelha após derrota para o Brusque

Equipe de Blumenau precisa reencontrar o caminho das vitórias para escapar do rebaixamento à Série B do Catarinense

Foto: Lucas Correia / Agência RBS

A derrota por 3 a 2 para o Brusque não tirou a confiança do recém-chegado treinador Mauro Ovelha de que o Metropolitano possa escapar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Catarinense. Após o jogo desta quarta-feira no Estádio Augusto Bauer, Ovelha analisou a partida desta noite e disse que a equipe fez um bom jogo, apesar do resultado e das bolas em profundidade infiltradas pelo ataque do Brusque na zaga do Metrô.



Apesar dos erros, a atuação diante da forte equipe do Brusque dá ânimo ao treinador para a sequência da competição – ele estima que o time precise vencer quatro das seis partidas que restam no campeonato. Mas deixa claro que espera reforços para lutar contra o descenso.



— Tenho confiança de que a gente pode escapar. Temos um bom grupo de trabalho, mas precisamos encorpar esse grupo. E o mais rápido possível, não dá para ficar bobeando. São seis jogos e precisamos dar uma encorpada para que na reta final possamos realmente escapar. Vamos à luta, temos que acreditar que podemos salvar o Metrô — afirma.